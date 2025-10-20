Лурдес Хуарес vs Джессика Нери Плата (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Бывшая объединенная чемпионка мира Джессика Нери Плата возвращается, чтобы снова завоевать титул! Мексиканка не выступала с 2023 года и оставила все свои пояса вакантными, чем и воспользовалась опытная Лурдес Хуарес! Теперь именно она владеет мировым титулом WBC, который будет стоять на кону. На двоих у женщин более 70 боев за карьеру и множество невероятных достижений, поэтому сомневаться в качестве предстоящего поединка не приходится. Будет по-латиноамерикански горячо!

