Лурдес Хуарес vs Джессика Нери Плата (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Лурдес Хуарес vs Джессика Нери Плата. Сезон 1
2025, Lourdes Juarez vs Yesica Nery Plata 4 серии
Спортивный18+
Бывшая объединенная чемпионка мира Джессика Нери Плата возвращается, чтобы снова завоевать титул! Мексиканка не выступала с 2023 года и оставила все свои пояса вакантными, чем и воспользовалась опытная Лурдес Хуарес! Теперь именно она владеет мировым титулом WBC, который будет стоять на кону. На двоих у женщин более 70 боев за карьеру и множество невероятных достижений, поэтому сомневаться в качестве предстоящего поединка не приходится. Будет по-латиноамерикански горячо!

Спортивный

