Лурдес Хуарес vs Джессика Нери Плата
Лурдес Хуарес vs Джессика Нери Плата

Лурдес Хуарес vs Джессика Нери Плата (сериал, 2025) смотреть онлайн

Бывшая объединенная чемпионка мира Джессика Нери Плата возвращается, чтобы снова завоевать титул! Мексиканка не выступала с 2023 года и оставила все свои пояса вакантными, чем и воспользовалась опытная Лурдес Хуарес! Теперь именно она владеет мировым титулом WBC, который будет стоять на кону. На двоих у женщин более 70 боев за карьеру и множество невероятных достижений, поэтому сомневаться в качестве предстоящего поединка не приходится. Будет по-латиноамерикански горячо!

