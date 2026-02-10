Ли Вуд vs Джош Уоррингтон (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Иногда на кону стоит гораздо большее, чем титулы. В октябре 2023 года Джош Уоррингтон семь раундов избивал Ли Вуда, а потом на секунду потерял контроль над ситуацией и улетел в нокаут. С тех пор мысль о реванше не дает ему покоя. Прошло два с лишним года, заклятые соперники успели провести бои с другими боксерами, но всем очевидно – вторая глава неизбежна. И она, наконец, состоится. Речь не о спортивном противостоянии или мировых поясах, которые были в карьере и Вуда, и Уоррингтона. Нет, это натуральная вражда с обоюдной неприязнью, где ставками становятся честь и достоинство. Проигрывать буквально нельзя. Но кому-то всё же придется.

