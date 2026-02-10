Ли Вуд vs Джош Уоррингтон (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В основе сериала лежат истории взаимоотношений студентов, пациентов и врачей-преподавателей. Из веселых и легкомысленных студентов герои превращаются в опытных профессионалов. Все события сериала зрители воспринимают через судьбу главной героини – Леры Чеховой. Двигателем сюжета и главной мотивацией Лериных поступков служит болезнь ее младшего брата, первая любовь и профессиональное становление.

