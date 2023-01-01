Летающие звери. Сезон 2
Wink
Детям
Летающие звери
2-й сезон

Летающие звери (мультсериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

8.72012, Летающие звери. Сезон 2 14 серий
Мультфильмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В небе летит Легкая страна. Она совсем небольшая и очень уютная. Тут есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Жители Легкой страны решили здесь поселиться, потому что легко относятся к жизни, любят путешествия и не боятся оторваться от земли.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb