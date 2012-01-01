WinkДетямЛетающие звери2-й сезон5-я серия
8.72012, Летающие звери. Сезон 2. Серия 5
Мультсериалы6+
Летающие звери (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
В небе летит Легкая страна. Она совсем небольшая и очень уютная. Тут есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Жители Легкой страны решили здесь поселиться, потому что легко относятся к жизни, любят путешествия и не боятся оторваться от земли.
Сериал Летающие звери 2 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb