WinkДетямЛегенда о Зорро (1991)1-й сезон
Легенда о Зорро (1991) (мультсериал, 1991) сезон 1 смотреть онлайн
1991, Kaiketsu Zorro 52 серии
Аниме, Приключения12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Закончив учебу, Диего Вега возвращается на родину. По прибытии оказывается, что в власть в стране захватила армия. Диего не может с этим смириться и превращается в Зорро — защитника обиженных и угнетeнных.
СтранаЯпония, Италия, Швейцария
ЖанрПриключения, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb