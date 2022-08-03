Легенда о Зорро (1991)
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Легенда о Зорро (1991)

Легенда о Зорро (1991) (мультсериал, 1991) смотреть онлайн

1991, Kaiketsu Zorro 1 сезон
Аниме, Приключения12+

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О сериале

«Легенда о Зорро» – мультипликационная версия знаменитой легенды о народном мстителе в маске. Его фирменный знак наводит ужас на тиранов и продажных чиновников, а простые люди видят в нем свою единственную защиту. Но никто и не предположил бы, что Зорро – это скромный молодой паренек из благородной семьи, который, однако, больше сочувствует простолюдинам, чем представителям своего класса. Никто не видел лица этого человека, но все знают о его храбром сердце.

Страна
Япония, Италия, Швейцария
Жанр
Приключения, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb