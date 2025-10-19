Ледовая братва (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 19.10.2025
Сезоны и серии
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 1
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 2
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 3
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 4
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 5
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 6
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 7
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 8
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 9
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 10
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 11
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 12
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 13
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 14
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 15
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 16
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 17
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 18
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 19
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 20
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 21
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 22
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 23
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 24
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 25
- 12+19октября
Ледовая братва
Сезон 1 Серия 26
О сериале
Подросток попадает в спортивную команду хоккеистов, которая заставляет его измениться. «Ледовая братва» — мультфильм из Китая о крепкой мальчишеской дружбе и взрослении.
12-летний Шан Цзинь не отличается особым усердием ни в учебе, ни в чем-либо еще. Но все меняется, когда он неожиданно открывает в себе страсть к хоккею. Он начинает ходить в секцию, где благодаря наставникам и друзьям он на глазах меняется: чувство долга и желание постоять за свою команду на соревнованиях преображают его в сильного и ответственного игрока. В своих мечтах вчерашний задира мечтает привести команду к олимпийским вершинам. И с каждой новой тренировкой юные спортсмены, сплоченные одной целью и ставшие настоящими товарищами, приближаются к победам.
Какие трудности они встретят на своем пути? Узнаете, если будете смотреть «Ледовая братва» — мультсериал доступен на нашем видеосервисе.