Ледовая братва (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Подросток попадает в спортивную команду хоккеистов, которая заставляет его измениться. «Ледовая братва» — мультфильм из Китая о крепкой мальчишеской дружбе и взрослении.



12-летний Шан Цзинь не отличается особым усердием ни в учебе, ни в чем-либо еще. Но все меняется, когда он неожиданно открывает в себе страсть к хоккею. Он начинает ходить в секцию, где благодаря наставникам и друзьям он на глазах меняется: чувство долга и желание постоять за свою команду на соревнованиях преображают его в сильного и ответственного игрока. В своих мечтах вчерашний задира мечтает привести команду к олимпийским вершинам. И с каждой новой тренировкой юные спортсмены, сплоченные одной целью и ставшие настоящими товарищами, приближаются к победам.



Какие трудности они встретят на своем пути? Узнаете, если будете смотреть «Ледовая братва» — мультсериал доступен на нашем видеосервисе.



