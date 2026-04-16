Кухня Ли?. Сезон 1
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Кухня Ли?
1-й сезон

Кухня Ли? (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Кухня Ли?. Сезон 1 27 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Погрузисель в мир аутентичной корейской кухни вместе с Дмитрием Ли!

Вдохновленный кулинарными традициями своей бабушки, Дмитрий раскроет секреты приготовления самых популярных и любимых блюд. Откройте для себя богатство вкусов и ароматов Кореи, готовя по простым и понятным рецептам.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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