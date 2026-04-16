Кухня Ли? (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Погрузисель в мир аутентичной корейской кухни вместе с Дмитрием Ли!



Вдохновленный кулинарными традициями своей бабушки, Дмитрий раскроет секреты приготовления самых популярных и любимых блюд. Откройте для себя богатство вкусов и ароматов Кореи, готовя по простым и понятным рецептам.

