Миллиардер Такахаси Рёсукэ попадает в автомобильную аварию и погружается в вегетативное состояние. Его сиделка, Накамура Юко, под псевдонимом Такахаси Минако, выходит за него замуж и самоотвержено ухаживает за ним. После того, как Рёсукэ приходит в себя, он попадается на манипуляции своей бывшей девушки Сасаки Аои и разводится с Юко. Рёсукэ и не подозревает, что на самом деле скромница Юко — наследница триллионного конгломерата. Более того, десять лет назад Рёсукэ спас её.

Юко уходит без скандала, возвращается в семью, и занимается реструктурированием компании родителей. Рёсукэ начинает расследование в отношении своей бывшей жены, но тут стоимость акций его компании резко падает, а таинственной женщиной, в которую влюбляется его лучший друг, оказывается Юко.

Юко, теперь в образе могущественной наследницы, ставит Рёсукэ на место и показывает настоящее лицо Сасаки Аои. Брак Аои становится невозможным. Рёсукэ наконец вспоминает о том, что спас жизнь Юко, и начинает жалеть о том, что бросил её. Сасаки Аои, желая отомстить, похищает Юко, но в итоге Аои ловят.

После того, как Рёсукэ узнаёт всю правду, он отчаянно пытается вернуть бывшую жену. Борьба за власть продолжается, а отношения главных героев остаются неоднозначными до самого конца.

