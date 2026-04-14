Крутая Золушка. Сезон 1
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Крутая Золушка
1-й сезон

Крутая Золушка (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Крутая Золушка. Сезон 1 57 серий
Мелодрама18+

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1-й сезон

О сериале

Миллиардер Такахаси Рёсукэ попадает в автомобильную аварию и погружается в вегетативное состояние. Его сиделка, Накамура Юко, под псевдонимом Такахаси Минако, выходит за него замуж и самоотвержено ухаживает за ним. После того, как Рёсукэ приходит в себя, он попадается на манипуляции своей бывшей девушки Сасаки Аои и разводится с Юко. Рёсукэ и не подозревает, что на самом деле скромница Юко — наследница триллионного конгломерата. Более того, десять лет назад Рёсукэ спас её.
Юко уходит без скандала, возвращается в семью, и занимается реструктурированием компании родителей. Рёсукэ начинает расследование в отношении своей бывшей жены, но тут стоимость акций его компании резко падает, а таинственной женщиной, в которую влюбляется его лучший друг, оказывается Юко.
Юко, теперь в образе могущественной наследницы, ставит Рёсукэ на место и показывает настоящее лицо Сасаки Аои. Брак Аои становится невозможным. Рёсукэ наконец вспоминает о том, что спас жизнь Юко, и начинает жалеть о том, что бросил её. Сасаки Аои, желая отомстить, похищает Юко, но в итоге Аои ловят.
После того, как Рёсукэ узнаёт всю правду, он отчаянно пытается вернуть бывшую жену. Борьба за власть продолжается, а отношения главных героев остаются неоднозначными до самого конца.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама

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