Кристина Шпинат. Сезон 1
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Кристина Шпинат
1-й сезон

Кристина Шпинат (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Кристина Шпинат. Сезон 1 18 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кристина ваш проводник в мир простой, увлекательной и вдохновляющей полезной кулинарии. Она докажет, что готовить вкусно, быстро и без заморочек - это реально!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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