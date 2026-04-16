Кристина Шпинат. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Кристина Шпинат
1-й сезон
1-я серия
2025, Кристина Шпинат. Сезон 1. Серия 1
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Кристина Шпинат (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кристина ваш проводник в мир простой, увлекательной и вдохновляющей полезной кулинарии. Она докажет, что готовить вкусно, быстро и без заморочек - это реально!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг