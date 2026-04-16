Красный дракон. Сезон 1
Wink
Сериалы
Красный дракон
1-й сезон

Красный дракон (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Красный дракон. Сезон 1 16 серий
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущий Марат Баширов концентрируется на приготовлении рецептов аутентичных блюд Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Своим примером он доказывает, что азиатская кухня может быть простой и доступной для приготовления в домашних условиях!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг