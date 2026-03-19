Ковбойская стрельба. Сезон 1
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Ковбойская стрельба
1-й сезон

Ковбойская стрельба (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Ковбойская стрельба. Сезон 1 17 серий
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный фильм о развитии ковбойского оружия и его роли в освоении американского Дикого Запада. Рассказ о знаменитых оружейниках Сэмюэле Кольте, Джоне Мозесе Браунинге и других

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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