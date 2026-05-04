Ковбойская стрельба. Сезон 1. Серия 17
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Сериалы
Ковбойская стрельба
1-й сезон
17-я серия
2024, Ковбойская стрельба. Сезон 1. Серия 17
Документальный18+

Контент станет доступным 01.07.2026

Ковбойская стрельба (сериал, 2024) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный фильм о развитии ковбойского оружия и его роли в освоении американского Дикого Запада. Рассказ о знаменитых оружейниках Сэмюэле Кольте, Джоне Мозесе Браунинге и других

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
32 мин / 00:32

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