WinkСериалыКовбойская стрельба1-й сезон17-я серия
2024, Ковбойская стрельба. Сезон 1. Серия 17
Документальный18+
Контент станет доступным 01.07.2026
Ковбойская стрельба (сериал, 2024) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 1
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 2
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 3
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 4
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 5
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 6
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 7
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 8
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 9
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 10
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 11
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 12
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 13
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 14
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 15
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 16
- 18+1июля
Ковбойская стрельба
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Документальный фильм о развитии ковбойского оружия и его роли в освоении американского Дикого Запада. Рассказ о знаменитых оружейниках Сэмюэле Кольте, Джоне Мозесе Браунинге и других