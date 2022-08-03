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Детям
Космический доктор Кот
2-й сезон

Космический доктор Кот (мультсериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

7.02019, Космический доктор Кот. Сезон 2 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

“Космический Доктор Кот” - развивающий мультсериал для детей про доброго кота и его верных помощников - Осьминога Зео, Собаку-Полицейского и многих других забавных персонажей. В каждой серии малыши узнают в игровой форме о здоровом образе жизни, гигиене, правилах поведения, безопасности, учатся доверять докторам. Мультсериал создается совместно с детьми, мамами и специалистами по детскому развитию и разговаривает с малышами на их языке!

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Космический доктор Кот»