Космический доктор Кот
Wink
Детям
Космический доктор Кот
7.02019, Космический доктор Кот 3 сезона
Мультсериалы, Развивающие0+

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Космический доктор Кот (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

“Космический Доктор Кот” - развивающий мультсериал для детей про доброго кота и его верных помощников - Осьминога Зео, Собаку-Полицейского и многих других забавных персонажей. В каждой серии малыши узнают в игровой форме о здоровом образе жизни, гигиене, правилах поведения, безопасности, учатся доверять докторам. Мультсериал создается совместно с детьми, мамами и специалистами по детскому развитию и разговаривает с малышами на их языке!

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