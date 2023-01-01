Королевы тайн (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Трое предприимчивых сестер и их племянница раскрывают убийства в живописной английской деревушке. Криминальный драмеди-сериал с британским юмором.



Бет, Кэт и Джейн Стоун — три сестры, которые сочиняют детективные истории и знают множество жанровых ходов. Вместе со своей молодой племянницей, следователем Матильдой Стоун, они живут в милой английской деревушке Уилдемарш, и ни одно дело об убийстве не остается без их внимания. Помимо того, что тетушки непрестанно собирают материал для романов, они используют все свои знания о криминальных сюжетах, чтобы помочь Матильде раскрыть реальные преступления. Но сколько бы удач ни было у компании на счету, раз за разом они сталкиваются с поистине неразрешимой загадкой о таинственном исчезновении матери Матильды. Кроме того, расследуя разные кейсы — от любопытных до странноватых — тетушки не оставляют попыток помочь племяннице найти настоящую любовь.



Какие интригующие дела ждут девушку и ее забавных родственниц, умеющих мыслить нестандартно? Об этом расскажет сериал «Королевы тайн», смотреть который можно на Wink в подписке Amediateka.



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