Удивительная карьера и жизнь шведского хоккеиста Бёрье Сальминга, включенного в Зал хоккейной славы. Вдохновляющий сериальный байопик с родины спортсмена с Вальтером Скарсгардом в главной роли.



Сериал рассказывает поразительную историю звезды спорта Бёрье Сальминга. С детства он пытался найти место в обществе, но люди в него не верили. Бёрье родился в маленьком городке Кируна на окраине Севера Швеции, и единственная судьба, которая, казалось бы, была ему уготована — работа на местных угольных шахтах. Но Бёрье решил иначе и пробил себе дорогу к мировой славе в хоккее. Этот путь вместе с ним прошла Маргитта, его жена, которой пришлось мириться с многочисленными правилами и запретами, окружавшими новую звезду. Любые жизненные и профессиональные испытания Бёрье встречал с непоколебимым сопротивлением. По сей день он служит первоклассным примером мастерства и выдержки, вдохновляя хоккейных фанатов и игроков по всему миру.



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