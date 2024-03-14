Король под номером 21. Сезон 1
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Король под номером 21
1-й сезон

Король под номером 21 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.32023, Börje - The Journey of a Legend 6 серий
Драма, Спортивный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Удивительная карьера и жизнь шведского хоккеиста Бёрье Сальминга, включенного в Зал хоккейной славы. Вдохновляющий сериальный байопик с родины спортсмена с Вальтером Скарсгардом в главной роли.

Сериал рассказывает поразительную историю звезды спорта Бёрье Сальминга. С детства он пытался найти место в обществе, но люди в него не верили. Бёрье родился в маленьком городке Кируна на окраине Севера Швеции, и единственная судьба, которая, казалось бы, была ему уготована — работа на местных угольных шахтах. Но Бёрье решил иначе и пробил себе дорогу к мировой славе в хоккее. Этот путь вместе с ним прошла Маргитта, его жена, которой пришлось мириться с многочисленными правилами и запретами, окружавшими новую звезду. Любые жизненные и профессиональные испытания Бёрье встречал с непоколебимым сопротивлением. По сей день он служит первоклассным примером мастерства и выдержки, вдохновляя хоккейных фанатов и игроков по всему миру.

Чтобы увидеть, как мальчишка-изгой смог стать престижным игроком и завоевать сердца миллионов людей, включайте «Король под номером 21» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Спортивный, Драма, Биография

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb