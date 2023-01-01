Коробка передач. Сезон 1
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Коробка передач (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

7.72023, Shifting Gears 13 серий
ТВ-шоу, Документальные18+
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Сюжет

«Коробка передач» — это совершенно новый авторитетный путеводитель по последним тенденциям и технологиям в современной постоянно меняющейся автомобильной индустрии. От гоночной трассы до пригородной улицы, Shifting Gears предоставляет самые свежие новости о передовых исследованиях, разработках и дизайне.

Мы посещаем международные автосалоны, чтобы увидеть новинки и концептуальные автомобили; раскрываем новые достижения в технологиях, разработанных как в лаборатории, так и на гоночной трассе; следим за развитием альтернативных видов топлива, улучшением безопасности, спутниковой навигации, автомобильных развлечений и мультимедиа; а также заглядываем в завтра, чтобы увидеть дизайн и тенденции будущего.

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Рейтинг

9.6 IMDb