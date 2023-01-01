Комедия ошибок. Сезон 1
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1-й сезон

Комедия ошибок (сериал, 1978) сезон 1 смотреть онлайн

8.51978, Комедия ошибок. Сезон 1 2 серии
Комедии6+

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1-й сезон

Сюжет

Две пары близнецов, некогда разлученных, находят друг друга в финале комедии. Но прежде чем подарить им радость этой встречи, судьба напоследок заставляет всех пройти сквозь череду приключений, порой забавных, а порой драматических…

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb