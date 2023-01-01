Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

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Любовь в виртуальном мире: китайская мелодрама об обратной стороне киберспорта. Сериал «Киберкраш» 1 сезон уже доступен на Wink!



Тун Яо обожает видеоигры и уже добилась славы на любительском уровне. Несмотря на стереотипный скептицизм в отношении девушек в киберспорте, она получает приглашение в одну из лучших профессиональных команд. Так Тун Яо становится первой киберспортсменкой женского пола в национальном чемпионате Китая. Ей предстоит доказать, что она достойна своего места, в том числе и капитану команды Лу Сы Чену. Однако первоначальная холодность быстро сменяется взаимной симпатией между юными геймерами. Теперь Тун Яо придется бороться не только со стереотипами, но и со своими чувствами, которые могут помешать общей цели.



Станут ли члены команды ZGDX чемпионами и что станет с чувствами героев? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть 1 сезон проекта «Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Сериал 2021 года в отличном качестве уже ждет вас!



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