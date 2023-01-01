Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет



Китайская молодежная мелодрама о девушке, которая попадает в известную киберспортивную команду и влюбляется в капитана. Тун Яо — геймерша-любительница, которая, однако, может похвастаться высочайшим скиллом в игре. Именно ее приглашает к себе профессиональная киберспортивная команда ZGDX, где как раз появилось свободное место. Тун соглашается и становится первой девушкой в национальных киберспортивных соревнованиях. Ее появление в команде вызывает споры среди фанатов и подозрение со стороны журналистов. Теперь Тао придется учиться вести себя в новой роли и доказать, что она достойна своего места. Ее отношения с капитаном Си Ченом поначалу не задаются, но постепенно у них появляются чувства друг к другу, которые они вынуждены прятать от публики. Как долго у них это получится, вы узнаете, если будете смотреть онлайн «Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку» — сериал 2021 года c русской озвучкой доступен на Wink.



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