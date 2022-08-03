Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
8.72019, The Young Offenders 6 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сериал, вдохновленный едва ли не самой смешной ирландской комедией последнего десятилетия, в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Джок и Коннор – реальные ирландские пацаны. Днeм они пытаются учиться в школе, а по вечерам отрываются и готовят себя к взрослой жизни. Правда, не всегда законными способами. История о дружбе, любви и истинных жизненных ценностях с ирландским акцентом.
СтранаИрландия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал, Драма
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПФРежиссёр
Питер
Футт
- АМАктёр
Алекс
Мерфи
- КУАктёр
Крис
Уолли
- ХРАктриса
Хилари
Роуз
- ДМАктёр
Доминик
Макхейл
- ПГАктёр
П.Дж.
Галлахер
- ШКАктёр
Шэйн
Кэйси
- ПСАктёр
Паскаль
Скотт
- КБАктёр
Киаран
Бермингэм
- МСАктёр
Майкл
Сэндс
- КФАктриса
Кора
Фентон
- ПФСценарист
Питер
Футт
- ХРСценарист
Хилари
Роуз
- ПФПродюсер
Питер
Футт
- ДРПродюсер
Джули
Райан
- МДПродюсер
Майкл
Доэрти
- ККМонтажёр
Колин
Кэмпбелл
- ПДОператор
Патрик
Джордан