Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей)
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Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей)

Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.72016, The Young Offenders 3 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал, вдохновленный едва ли не самой смешной ирландской комедией последнего десятилетия, в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Джок и Коннор – реальные ирландские пацаны. Днeм они пытаются учиться в школе, а по вечерам отрываются и готовят себя к взрослой жизни. Правда, не всегда законными способами. История о дружбе, любви и истинных жизненных ценностях с ирландским акцентом.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей)»

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