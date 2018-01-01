Химия (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Новый цикл передач — телевизионный дебют победителя конкурса «Снимай Науку! — 2017», популярного блогера из Екатеринбурга Александра Иванова, посвященный химическому устройству окружающего нас мира. Каждый выпуск подробно расскажет об одном элементе: историю открытия, влияние на развитие технологий и роль в жизни человека. Необычные химические опыты раскроют свойства и возможные области применения разных веществ.



