Хилы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

«Хилами» принято называть «злодеев» в рестлинге. Сериал рассказывает о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идет на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Кто из них главный «хил»? Разбираться в этом будет непросто, но очень интересно.

