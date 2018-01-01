Wink
Сериалы
Хилы
1-й сезон

Хилы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.72021, Heels 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Хилами» принято называть «злодеев» в рестлинге. Сериал рассказывает о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идет на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Кто из них главный «хил»? Разбираться в этом будет непросто, но очень интересно.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хилы»