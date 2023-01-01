Картотека. Библиотеки. Сезон 1
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Картотека. Библиотеки
1-й сезон

Картотека. Библиотеки (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.52021, Картотека. Библиотеки. Сезон 1 4 серии
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Уникальный по своему размаху проект, впервые открывающий для зрителя огромный и увлекательный мир российских библиотек.
Цикл ярких, красочных, захватывающих короткометражных фильмов складывается в единую паззл-карту. Проект рассказывает о «местах силы» в регионах и столице, о людях, которые создают уникальные креативные пространства в самых неожиданных точках на карте страны.
Вы сможете увидеть, как устроены библиотечные центры России, познакомитесь с уникальными раритетными книгами и изданиями, проникнете в тайны библиотечных технологий. Российские библиотеки сегодня – это современные многофункциональные культурные центры с богатейшей историей и замечательными традициями. Через фильмы проекта вы сможете заново открыть для себя этот захватывающий многообразный мир.

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