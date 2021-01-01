Картотека. Библиотеки (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

«Историчка». Государственная публичная историческая библиотека России
«Историчка». Государственная публичная историческая библиотека России
Уникальный по своему размаху проект, впервые открывающий для зрителя огромный и увлекательный мир российских библиотек.
Цикл ярких, красочных, захватывающих короткометражных фильмов складывается в единую паззл-карту. Проект рассказывает о «местах силы» в регионах и столице, о людях, которые создают уникальные креативные пространства в самых неожиданных точках на карте страны.
Вы сможете увидеть, как устроены библиотечные центры России, познакомитесь с уникальными раритетными книгами и изданиями, проникнете в тайны библиотечных технологий. Российские библиотеки сегодня – это современные многофункциональные культурные центры с богатейшей историей и замечательными традициями. Через фильмы проекта вы сможете заново открыть для себя этот захватывающий многообразный мир.

