Карли - искательница приключений (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

В поисках отца юная Карли объединяется с шустрым Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью записной книжки отца они разгадывают невероятные головоломки и двигаются вперед. Сказочное трио попадает в совершенно новый загадочный мир — Королевство Йюло, где раскрываются тайны Книги жизни.

