8.52023, Adventurer Carly: Ancient Kingdom 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези6+
Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с ловкой и отважной девочкой. Мультсериал в духе «Лары Крофт»
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Карли - искательница приключений (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
В поисках отца юная Карли объединяется с шустрым Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью записной книжки отца они разгадывают невероятные головоломки и двигаются вперед. Сказочное трио попадает в совершенно новый загадочный мир — Королевство Йюло, где раскрываются тайны Книги жизни.
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