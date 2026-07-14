Ваня — анестезиолог-реаниматолог, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а её маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого — для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать — стать «капельником» — человеком, который незаконно «откачивает» богатых и знаменитых.

