Капельник. Сезон 1
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Капельник
1-й сезон

Капельник (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Капельник. Сезон 1 6 серий
18+
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1-й сезон

О сериале

Ваня — анестезиолог-реаниматолог, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а её маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого — для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать — стать «капельником» — человеком, который незаконно «откачивает» богатых и знаменитых.

Страна
Россия

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb