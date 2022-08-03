Кандис Ренуар (сериал, 2019) сезон 7 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Детектив Сесиль Ренуар из-за разногласий с начальством вынуждена покинуть родную страну и отправиться в Сингапур, где на протяжении десяти лет она работала помощником шерифа небольшого городка. За эти годы она провела большую работу над ошибками, теперь женщина готова вернуться на родину. Обрубив все концы и забрав четверых несовершеннолетних детей, Сесиль возвращается во Францию. Здесь, на юге страны она покупает небольшой домишко и устраивается в местное отделение полиции. Сослуживцы встречают ее с недоверием, изначально ей поручают самые безнадежные дела, но майор с честью справляется с поставленной задачей; как оказалось, этот портовой городок полон тайн и загадок, здесь повсюду лживые, высокомерные люди, которые ради своего блага готовы переступить черту и пойти на самое жестокое преступление.
Рейтинг
- НПРежиссёр
Николас
Пикард
- Режиссёр
Рафаэль
Ленгле
- Актриса
Сесиль
Буа
- Актёр
Рафаэль
Ленгле
- КААктриса
Клара
Антунс
- АМАктёр
Али
Мархьяр
- ЭМАктёр
Этьен
Мартинелли
- ЕЖАктёр
Елем
Жаппен
- АРАктёр
Александр
Рушер
- ОКАктёр
Оливье
Кабассус
- ПРАктёр
Поль
Рушер
- ГВАктриса
Гайя
Вернёй
- ППСценарист
Паскаль
Пербе
- ШБХудожница
Шарлотта
Бетеллоль
- ЯАХудожник
Ян
Арло
- ФММонтажёр
Фридерик
Массуа
- ЛКОператор
Людовик
Кольбо-Жюстен
- ВСКомпозитор
Винсент
Стора