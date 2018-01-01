Кандис Ренуар (сериал, 2018) сезон 6 смотреть онлайн

Проживая вот уже несколько лет на южном побережье Франции, Кандис Ренуар сумела доказать, что способна руководить целым отделом инспекторов, достигнув высоких результатов после своего перевода из Сингапура. Окончательно обустроившись на новом месте, женщина нашла друзей, которые бы смогли поддержать ее в трудную минуту. В то же время пережитый развод с мужем все реже стал напоминать о себе, ведь Кандис отыскала на своей родине нового возлюбленного, готового бороться за ее сердце. Однако, стараясь уделить как можно больше внимания каждому своему ребенку, порой она забывает о собственной личной жизни. Но произошедшие недавно выборы в городской совет перевернули все ее планы кардинально. Устроенные внеплановые проверки, и выдвинутые жестокие требования к работоспособности вынуждают Кандис позабыть о счастливой и беззаботной жизни, заставляя инспектора полностью сконцентрировать внимание на работе.

