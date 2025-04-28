Как уволить неверного мужа (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Муж-изменщик пытается забрать у жены сыроварню, однако ей на помощь приходит заботливый адвокат. Мелодрама «Как уволить неверного мужа» — сериал о том, что счастье можно найти даже после предательства любимого человека.



Вера замужем за Игорем 17 лет, у них есть замечательный сын и совместный бизнес — частная сыроварня, доставшаяся в наследство от ее отца. Игорь работает на ней генеральным директором, а Вера занимается пиаром. Все меняется, когда Вера узнает об измене мужа. Она пытается уволить его из сыроварни, но у Игоря есть хитрый план, как завладеть бизнесом единолично. К счастью, Вере помогает адвокат Сергей, к которому у нее просыпаются нежные чувства. Вот только у Сергея уже есть семья.



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