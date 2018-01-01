Wink
Сериалы
Как создать продающую презентацию
1-й сезон

Как создать продающую презентацию (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Как создать продающую презентацию. Сезон 1 11 серий
Образовательные, Образовательные12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Автор курса: Евгений Ли — CEO & Co-Founder Fastvisuals.
Евгений Ли расскажет, как определить целевую аудиторию и ее потребности, выявить УТП и предложить оптимальное бизнес-решение. Вы научитесь формулировать продающее сообщение, создавать структуру коммерческого предложения и готовить текст презентации.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные

Рейтинг