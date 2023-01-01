Как создать продающую презентацию (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Автор курса: Евгений Ли — CEO & Co-Founder Fastvisuals.

Евгений Ли расскажет, как определить целевую аудиторию и ее потребности, выявить УТП и предложить оптимальное бизнес-решение. Вы научитесь формулировать продающее сообщение, создавать структуру коммерческого предложения и готовить текс�т презентации.



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