Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн
2016, How It's Made: Dream Cars 11 серий
Документальный12+
О сериале
Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых мечтает, пожалуй, каждый!
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.5 IMDb