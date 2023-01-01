Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, How It's Made: Dream Cars 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых меч�тает, пожалуй, каждый!
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.5 IMDb