Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых меч�тает, пожалуй, каждый!



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