Кадеты Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.12020, Badanamu Cadets 52 серии
Мультсериалы0+
О сериале
Через захватывающие приключения и удивительные изобретения зрители присоединяются к Баде и команде его храбрых, веселых и энергичных друзей. Вместе они стоят на защите природного равновесия в их мире.
СтранаСША, Южная Корея
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.4 IMDb
- ХМАктёр
Хадсон
Мик
- КГАктриса
Кэсси
Глоу
- ДПАктёр
Джей
Престон
- ЛСАктриса
Лила
Сэйдж Бромли
- СГАктриса
Сабрина
Глоу
- АПАктриса
Ариан
Прайс
- ДБАктёр
Дилан
Берри
- ТЛАктриса
Тессали
Лернер
- ПХАктёр
Пол
Хикари
- КАСценарист
Каэль
Антон
- ДБПродюсер
Дилан
Берри
- КДПродюсер
Ким
Дан-би
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДБКомпозитор
Дилан
Берри