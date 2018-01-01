Wink
Детям
Кадеты Баданаму
1-й сезон

Кадеты Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.12020, Badanamu Cadets 52 серии
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Через захватывающие приключения и удивительные изобретения зрители присоединяются к Баде и команде его храбрых, веселых и энергичных друзей. Вместе они стоят на защите природного равновесия в их мире.

Страна
США, Южная Корея
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадеты Баданаму»