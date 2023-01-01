Кадеты Баданаму
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Кадеты Баданаму

Кадеты Баданаму (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

7.12020, Badanamu Cadets 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Через захватывающие приключения и удивительные изобретения зрители присоединяются к Баде и команде его храбрых, веселых и энергичных друзей. Вместе они стоят на защите природного равновесия в их мире.

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Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадеты Баданаму»

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