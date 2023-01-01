История финансов России (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Историческая ретроспектива от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908 до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля.



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