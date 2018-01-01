Искусство войны за искусство (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный сериал о том, как произведения искусства, артефакты всемирного наследия переживают исторические катаклизмы. Вторая мировая война, Развал СССР, разруха 90-ых, Колонизация Африки, Сирийские и иракские войны. А посреди этого безумия: Пальмира, Рубенс, Бенинская бронза, русский авангард и многое другое.



