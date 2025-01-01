Искусство войны за искусство (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Искусство войны за искусство. Сезон 1. Серия 3
2025, Искусство войны за искусство. Сезон 1. Серия 3
Документальный18+

Документальный сериал о том, как произведения искусства, артефакты всемирного наследия переживают исторические катаклизмы. Вторая мировая война, Развал СССР, разруха 90-ых, Колонизация Африки, Сирийские и иракские войны. А посреди этого безумия: Пальмира, Рубенс, Бенинская бронза, русский авангард и многое другое.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

