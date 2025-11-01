Искушение чести: Сердце на линии огня (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Молодая медсестра приезжает на армейскую базу, чтобы почтить память погибшего брата, но ее ждет не просто новая работа. Ей предстоит столкнуться с опасными интригами, армейскими заговорами и личным преследованием. В этом хаосе зарождается страстное и запретное чувство к брутальному офицеру. Её чувства к офицеру усложняют ситуацию, заставляя обоих пройти проверку на преданность и столкнуться с врагом, скрывающимся среди своих.

