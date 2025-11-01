Искушение чести: Сердце на линии огня. Сезон 1. Серия 27
Wink
Сериалы
Искушение чести: Сердце на линии огня
1-й сезон
27-я серия
2025, The Officer Fell For Me
Драма, Военный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Искушение чести: Сердце на линии огня (сериал, 2025) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая медсестра приезжает на армейскую базу, чтобы почтить память погибшего брата, но ее ждет не просто новая работа. Ей предстоит столкнуться с опасными интригами, армейскими заговорами и личным преследованием. В этом хаосе зарождается страстное и запретное чувство к брутальному офицеру. Её чувства к офицеру усложняют ситуацию, заставляя обоих пройти проверку на преданность и столкнуться с врагом, скрывающимся среди своих.

Страна
США, Китай
Жанр
Военный, Драма
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг