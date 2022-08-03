Их было десять (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Создатель «Мучениц» Паскаль Ложье представляет захватывающий мини-сериал по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи. 5 мужчин и 5 женщин заселяются в отель на тропическом острове и вскоре понимают, что пригласили их туда вовсе не по причинам заявленным первоначально. Это ловушка, где героям предстоит ответить за грехи своего прошлого.

