Игрок (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+58 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+57 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+63 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Корейский сериал о группе авантюристов, которые охотятся на коррумпированных богачей, незаконно наживших свои состояния. Не пропустите криминальный экшен «Игрок» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с четырьмя талантливыми авантюристами, которые объединяются, чтобы отбирать деньги у тех, кто накопил их незаконным способом. Когда мошеннику Кан Ха-ри пришла идея такого «справедливого» возмездия, он пригласил в свою команду бесстрашную гонщицу Ча А-рен, которая не боится рисковать ради команды, хакера Им Бен-мина, который может обеспечить техническую поддержку операций, и могучего бойца до Джи-уна. Когда к ним присоединяется прокурор Чан Ин-гю, борьба с коррупцией становится еще более ожесточенной.
Действительно ли можно таким образом восстановить справедливость? Криминальный сериал из Южной Кореи поднимает острые социальные темы и приглашает вас ответить на неудобные вопросы: начинайте смотреть дораму «Игрок» — 1 сезон доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
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