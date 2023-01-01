Игрок (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Корейский сериал о группе авантюристов, которые охотятся на коррумпированных богачей, незаконно наживших свои состояния. Не пропустите криминальный экшен «Игрок» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с четырьмя талантливыми авантюристами, которые объединяются, чтобы отбирать деньги у тех, кто накопил их незаконным способом. Когда мошеннику Кан Ха-ри пришла идея такого «справедливого» возмездия, он пригласил в свою команду бесстрашную гонщицу Ча А-рен, которая не боится рисковать ради команды, хакера Им Бен-мина, который может обеспечить техническую поддержку операций, и могучего бойца до Джи-уна. Когда к ним присоединяется прокурор Чан Ин-гю, борьба с коррупцией становится еще более ожесточенной.



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